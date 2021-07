Paris Palais de la Porte Dorée - Musée de l'histoire de l'immigration / Aquarium tropical Paris Visite du Palais en LSF Palais de la Porte Dorée – Musée de l’histoire de l’immigration / Aquarium tropical Paris Catégorie d’évènement: Paris

Une visite historique et architecturale du Palais de la Porte Dorée en langue des signes française. De sa création pour l’Exposition coloniale de 1931 à l’ouverture des portes du Musée national de l’histoire de l’immigration en 2007, découvrez la riche histoire du Palais de la Porte Dorée. Au cours d’une visite guidée historique et architecturale, vous découvrirez les diverses attributions du Palais depuis l’Exposition coloniale de 1931, jusqu’au musée national des arts d’Afrique et d’Océanie qui ferme ses portes en 2003, avec la création du musée du quai Branly. Vous pourrez admirer le bas-relief de la façade, réalisé par Alfred Janniot pour illustrer les apports économiques des colonies à la métropole, les fresques du Forum, réalisées par Pierre-Henri Ducos de la Haille, les salons ovales de Paul Reynaud et du maréchal Lyautey, situés aux deux extrémités du Hall d’honneur du Palais, illustrant les civilisations d’Afrique et d’Asie. Expositions -> Autre expo Palais de la Porte Dorée – Musée de l’histoire de l’immigration / Aquarium tropical 293 avenue Daumesnil Paris 75012

Contact :Palais de la Porte Dorée publics@palais-portedoree.fr https://www.palais-portedoree.fr/

