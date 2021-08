Visite du palais de justice de Besançon Palais de justice de Besançon, 18 septembre 2021, Besançon.

**Le palais de justice de Besançon ouvre ses portes pour la première fois au public à l’occasion des JEP 2021**. Des visites guidées sont programmées à 10h, 11h, 14h30 et 15h30 (inscription préalable à l’adresse : [sg.pp.ca-besancon@justice.fr](mailto:sg.pp.ca-besancon@justice.fr)). Outre ces visites, des personnels du tribunal judiciaire et de la cour d’appel vous accueilleront toute la journée afin de vous présenter les métiers du ministère, de vous expliquer le déroulement d’une audience et de faire découvrir la justice aux plus jeunes (exposition « c »est quoi la justice ? »).

Inscription souhaitée pour les visites guidées – nombre limité à 15 personnes par visite

Visite guidée, découverte d’une salle d’audience, exposition jeune public et présentation des métiers

Palais de justice de Besançon 1 rue Mégevand 25000 BESANCON Besançon Chamars Doubs



