Les Restaurations extérieures du Palais de Carnolès étant achevées, venez decouvrir ce lieu symbolique des liens entre Menton et la famille Grimaldi, dans son plus bel éclat. Menton a fait partie de la Principauté pendant cinq siècle, et les liens restent forts entre les deux entitées.

Sur inscription, passeport sanitaire et port du masque obligatoire

