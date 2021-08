Visite du mythique Café Charbon Café Charbon, 18 septembre 2021, Nevers.

Ancien entrepôt pour un commerce de vin au début du XXème siècle, le Café Charbon est le lieu emblématique des musiques actuelles depuis plus de 20 ans. Fermé depuis juin 2018, il a fait l’objet d’un grand projet de réhabilitation et d’extension mené par Nevers Agglomération, afin d’améliorer ses conditions d’accueil pour les spectateurs et les artistes. Si le bâtiment est toujours en cours d’équipement, il est toutefois possible de découvrir ses aménagements et transformations spectaculaires, avant que celui-ci ne rouvre prochainement ses portes au public. Vous avez connu l’ancien Café Charbon ? Venez donc découvrir le nouveau et à coup sûr, vous serez quelque peu désorienté(e)s !

Sur inscription à partir du 16 aout. Visite toutes les heures (dernière visite à 17h). Jauge 30 personnes. Pass sanitaire et port du masque obligatoires.

Tout nouveau tout beau, le Café Charbon ouvre ses portes pour l’occasion !

Café Charbon 10 rue Mlle Bourgeois – 58000 NEVERS Nevers Nièvre



