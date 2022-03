Visite du Muséum de Bayonne à la lampe de poche Muséum d’histoire naturelle Bayonne Catégories d’évènement: Bayonne

Visite du Muséum de Bayonne à la lampe de poche Muséum d’histoire naturelle, 14 mai 2022, Bayonne. Visite du Muséum de Bayonne à la lampe de poche

Muséum d’histoire naturelle, le samedi 14 mai à 20:30

Parcours déambulatoire sur la Plaine d’Ansot puis visite des expositions à la lampe de poche : biodiversité de la zone humide et des Pyrénées océanes.

Gratuit sur inscription. Places limitées. Prévoir une lampe de poche.

Découvrez les collections du Muséum d’Histoire naturelle de Bayonne autrement. Muséum d’histoire naturelle Plaine d’Ansot, Bayonne, Pyrénées Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T22:00:00

