Musée Valentin Haüy, le samedi 18 septembre à 10:00

Le musée Valentin Haüy a été créé en 1886 par Edgard Guilbeau, aveugle d’enfance, élève puis professeur à l’Institut national des jeunes aveugles de Paris, établissement où l’usage du braille, à la fin du XIXe siècle, permet l’émergence d’une élite. Guilbeau rassemble des objets qui témoignent de cette autonomie nouvellement acquise. Ouvrages rares et précieux imprimés en relief pour être lus du bout du doigt, guide-mains et tablettes pour tracer l’écriture ordinaire ou embosser le braille, globes terrestres, cartes de géographie, calculateurs, machines anciennes à écrire, à stéréotyper, à imprimer, estampes et photographies retracent l’histoire des personnes aveugles. Cette histoire a des spécificités françaises grâce aux œuvres pionnières de Valentin Haüy, qui dirige la première école pour des enfants aveugles, de Charles Barbier de La Serre, qui se passionne pour l’écriture et ses codages, et de Louis Braille qui conçoit à seize ans le procédé qui porte aujourd’hui son nom.

Entrée Libre

Cécité et citoyenneté, question au coeur du combat des pionniers de la cause des aveugles illustré par les collections du musée Valentin Haüy

Musée Valentin Haüy 5 rue Duroc 75007 Paris Paris Paris 7e Arrondissement Paris



2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:00:00