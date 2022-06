Visite du Musée Urgonia – Le sentier de la Pierre

Visite du Musée Urgonia – Le sentier de la Pierre, 24 août 2022, . Visite du Musée Urgonia – Le sentier de la Pierre



2022-08-24 – 2022-08-24 Le Sentier de la Pierre : Distance du parcours : 3,5 km, 2 heures.

Venez découvrir Le Sentier de la Pierre, parcours de 3,5 km créé par la municipalité d’Orgon afin de découvrir des géosites dans leur environnement naturel. Vous serez accompagné d’un guide qui vous présentera le contexte géologique d’Orgon il y a des millions d’années.

Le chemin (balisage bleu foncé), dont le départ se fait au Musée Urgonia, permet de rejoindre une ancienne carrière de fossiles jusqu’à la chapelle Notre-Dame de Beauregard où vous pourrez admirer une vue panoramique à 360°.





Les ateliers et visites commentées se font uniquement sur réservation auprès de l’équipe du musée Urgonia.

Place limitées. Les visites guidées du Musée Urgonia : Le Sentier de la Pierre : Distance du parcours : 3,5 km, 2 heures.

Venez découvrir Le Sentier de la Pierre, parcours de 3,5 km créé par la municipalité d’Orgon afin de découvrir des géosites dans leur environnement naturel. Vous serez accompagné d’un guide qui vous présentera le contexte géologique d’Orgon il y a des millions d’années.

Le chemin (balisage bleu foncé), dont le départ se fait au Musée Urgonia, permet de rejoindre une ancienne carrière de fossiles jusqu’à la chapelle Notre-Dame de Beauregard où vous pourrez admirer une vue panoramique à 360°.





Les ateliers et visites commentées se font uniquement sur réservation auprès de l’équipe du musée Urgonia.

Place limitées. dernière mise à jour : 2022-06-17 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville