Durant plus de 60 ans, des hommes ont oeuvré, jour après jour, au coeur des mines près desquelles se trouve désormais Urêka. C’est à ces pionniers et à leur activité que le site rend hommage, en retraçant de manière ludique et pédagogique l’histoire de l’exploitation de cette ressource naturelle, contenue dans le sol limousin depuis plus de 200 millions d’années. Plongez dans les profondeurs de l’exploitation minière à travers une scénographie unique en son genre : un film 3D sur l’origine de l’uranium, un parcours minier de la tente du prospecteur jusqu’à l’usine d’extraction en passant par un chantier souterrain. Découvrez l’espace interactif, véritable mine de savoirs avec des objets et de témoignages. Et pour une ouverture à l’internationale rendez-vous dans le grand hall.

Entrée libre

Le musée Urêka vous entraine dans le monde de la mine et de la recherche scientifique qui retrace de manière ludique et pédagogique l’épopée des pionniers de l’uranium. Musée URÊKA 1 avenue du Brugeaud 87250 Bessines sur Gartempe Bessines-sur-Gartempe Haute-Vienne

