Situé dans l’un des quatre bastions, dépendances de l’ancien château de Sennecey, ce musée présente le matériel utilisé par les parachutistes, l’équipement, l’armement, un des uniformes, une jeep reconstituée (taille réelle)… Une salle de projection permet le visionnage d’un film retraçant l’épopée des SAS (DVD en vente). Supports pour traduire la visite en anglais, allemand et néerlandais

Entrée libre

Musée International Special Air Service place de l'église, 71240 Sennecey le grand Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire

