« Il fait un peu sombre. Mais ça ne fait rien à cette sculpture ; les ombres y séjournent avec plaisir» A. Rodin, Les Cathédrales de France, 1914 Connaissez-vous tous les secrets du musée Rodin ? Révélé par une mise en lumière exceptionnelle, venez de nuit redécouvrir le musée Rodin, ses œuvres et ses jardins. Les étudiants de l’École du Louvre seront là pour vous accompagner dans vos déambulations nocturnes.

Entrée libre

Connaissez-vous tous les secrets du musée Rodin ? Révélé par une mise en lumière exceptionnelle, venez de nuit redécouvrir le musée Rodin, ses œuvres et ses jardins.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T23:59:00

