du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée privé du cinéma Philippe Piccot Découvrez tous les modèles de projecteurs argentiques conçus, fabriqués et commercialisés par Jean Buisse et Paul Bottazzi, deux inventeurs lyonnais de génie. Exposition d’affiches de films d’époque. Musée privé du cinéma Philippe Piccot 43 bis rue du Bourg Neuf Douvaine Haute-Savoie

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T19:00:00

