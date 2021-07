Saint-Julien-du-Sault Musée du Patrimoine Culturel Philippe Makédonsky Saint-Julien-du-Sault, Yonne Visite du Musée Philippe MAKEDONSKY Musée du Patrimoine Culturel Philippe Makédonsky Saint-Julien-du-Sault Catégories d’évènement: Saint-Julien-du-Sault

Dans une vaste demeure du XVIè siècle, abrite et fait revivre les témoignages du passé, objets de tous les jours. Le passé historique de la ville, le mode de vie et l’univers de ses habitants au temps jadis sont évoqués par de riches collections. Visite libre du musée, collection d’outils anciens de différents artisans d’antan. Musée du Patrimoine Culturel Philippe Makédonsky 10 rue de l’Hotel Dieu 89330 SAINT JULIEN DU SAULT Saint-Julien-du-Sault Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

