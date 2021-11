Palaiseau Musée palaisien du Hurepoix Essonne, Palaiseau Visite du Musée Palaisien du Hurepoix Musée palaisien du Hurepoix Palaiseau Catégories d’évènement: Essonne

Musée palaisien du Hurepoix, le samedi 15 janvier 2022 à 14:00

Au sein du musée vous découvrirez une collection d’objets anciens témoins de la vie des ancêtres de la province du Hurepoix. La population de Palaiseau dans la volonté de sauvegarder son patrimoine et de transmettre ses connaissances à activement participé à garnir le musée en faisant dons de bon nombre d’objets anciens chargés d’histoires.

Inscription obligatoire. Tarif : 5€

Le musée Palaisien du Hurepoix est un musée consacré à l’ancienne province du Hurepoix. Musée palaisien du Hurepoix 5 place de la Victoire, 91120, Palaiseau Palaiseau La Hunière Essonne

2022-01-15T14:00:00 2022-01-15T16:00:00

