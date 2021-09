Visite du musée Musée de l’automate, 18 septembre 2021, Souillac.

Visite du musée

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée de l’automate

### La collection abritée à Souillac est unique par son ampleur et son très bon état de conservation. Elle est constituée de jouets mécaniques et d’automates anciens témoignant d’une période faste pour ces objets, couvrant la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle. Cette collection atteste également de l’histoire d’une des maisons parmi les plus variée et les plus innovantes : **la Maison Roullet-Decamps.** **Cette histoire longue de 120 ans a débuté avec Jean Roullet.** Fondateur de l’entreprise, il a su très tôt, parallèlement à la maîtrise des savoirs-faire traditionnels, adapter l’évolution des procédés de fabrication à la production de jouets et automates destinés à un large public. Cette démarche innovante et créative fut par la suite poursuivie par ses descendants. Automates à musique, grandes scènes animées, automates publicitaires, automates frappeurs, jouets pour enfants et animaux en tout genre trouvent ainsi une place particulière dans ce musée. La variété des thèmes représentés, la grande diversité des personnages, la richesse des savoirs-faire nécessaires à leur fabrication font de ces objets des fenêtres ouvertes sur l’histoire des sciences et des techniques, les arts plastiques et des témoignages vivants de l’époque qui les a vu naître.

Entrée libre, pass sanitaire

Une superbe collection d’automates pour une visite qui ravira petits et grands !

Musée de l’automate Esplanade Alain Chastagnol, 46200 Souillac Souillac Lot



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00