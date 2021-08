Villefranche-de-Lonchat Musée Léonie Gardeau - Musée d'histoire locale d'art et traditions populaires Dordogne, Villefranche-de-Lonchat Visite du musée Léonie Gardeau et de la Mairie Musée Léonie Gardeau – Musée d’histoire locale d’art et traditions populaires Villefranche-de-Lonchat Catégories d’évènement: Dordogne

Villefranche-de-Lonchat

Visite du musée Léonie Gardeau et de la Mairie Musée Léonie Gardeau – Musée d’histoire locale d’art et traditions populaires, 18 septembre 2021, Villefranche-de-Lonchat. Visite du musée Léonie Gardeau et de la Mairie

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Léonie Gardeau – Musée d’histoire locale d’art et traditions populaires

### Redécouverte du musée après son réaménagement L’équipe du musée Léonie Gardeau a le plaisir de vous présenter la nouvelle muséographie du musée inaugurée au premier semestre 2021. Plus aérée, plus ludique…

Gratuit. Entrée libre.

Redécouverte du musée après son réaménagement Musée Léonie Gardeau – Musée d’histoire locale d’art et traditions populaires Place de la Liberté, 24610 Villefranche-de-Lonchat Villefranche-de-Lonchat Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Villefranche-de-Lonchat Autres Lieu Musée Léonie Gardeau - Musée d'histoire locale d'art et traditions populaires Adresse Place de la Liberté, 24610 Villefranche-de-Lonchat Ville Villefranche-de-Lonchat lieuville Musée Léonie Gardeau - Musée d'histoire locale d'art et traditions populaires Villefranche-de-Lonchat