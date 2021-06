Visite du musée l’Arche d’Oé Musée l’Arche d’Oé, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Aussois.

Poussez la porte de cette maison traditionnelle aussoyenne du 18éme siècle et découvrez la vie quotidienne des montagnards d’Oé (nom d’Aussois en patois). Ces 400m2 abritent sous le même toit les hommes et les bêtes. Tout au long de votre visite, dans la cuisine, le pli-t’saut, la chambre, le grenier, la grange, l’écurie et la cave, vous entendez et visualisez les témoignages des habitants et comprenez alors l’évolution de ce village de montagne. A l’écurie les nouveaux occupants vous attendent : animaux « sculptés » à taille réelle . Au 3éme étage découvrez : l’exposition sur le bois, l’outil, l’objet, une démonstration de sculpture et travail sur bois (selon la programmation) ; une collection de minéraux et un nouvel espace consacré à des documents anciens.

Entrée libre sur inscription

L’Arche d’Oé ou maison du patrimoine, retrace la vie des habitants d’un village de montagne au 18éme siècle.

Musée l’Arche d’Oé 7 rue de l’église, 73500 Aussois, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Aussois Savoie



