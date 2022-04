Visite du Musée Jean Aicard Musée jean aicard Solliès-Ville Catégories d’évènement: Solliès-Ville

Var

Visite du Musée Jean Aicard Musée jean aicard, 14 mai 2022, Solliès-Ville. Visite du Musée Jean Aicard

Musée jean aicard, le samedi 14 mai à 20:00

Jean Aicard (1848-1921), poète, romancier. En 1909 il est élu à l’Académie Française au siège de François Coppée. C’est son ami Pierre Loti qui fait son discours de réception. Jean Aicard deviendra maire de notre village en 1919. C’est en 1916 que l’écrivain achète « la petite maison qui semblait se blottir contre l’église » et la baptise du nom de son célèbre braconnier : « l’Oustaou de Maurin des Maures ». Dans cette belle et vieille maison provençale, mobilier et objets personnels de l’écrivain se côtoient… Visites guidées par les bénévoles du Musée Découverte du poète Jean Aicard Musée jean aicard 5, place Eugène Silvain, 83210, Solliès-Ville, Var, Provence-Alpes-Côte d’azur Solliès-Ville Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Solliès-Ville, Var Autres Lieu Musée jean aicard Adresse 5, place Eugène Silvain, 83210, Solliès-Ville, Var, Provence-Alpes-Côte d'azur Ville Solliès-Ville lieuville Musée jean aicard Solliès-Ville Departement Var

Musée jean aicard Solliès-Ville Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sollies-ville/

Visite du Musée Jean Aicard Musée jean aicard 2022-05-14 was last modified: by Visite du Musée Jean Aicard Musée jean aicard Musée jean aicard 14 mai 2022 Musée jean aicard Solliès-Ville Solliès-Ville

Solliès-Ville Var