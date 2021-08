Thouars Musée Henri-Barré Deux-Sèvres, Thouars Visite du musée et découverte de l’exposition “Faustin Besson artiste du Second Empire aux multiples talents (1821-1882)” Musée Henri-Barré Thouars Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

### ssus de collections privées, venez découvrir des œuvres de Faustin Besson et des objets phares de sa période. Après l’avènement du Second Empire, Faustin Besson connaît une rapide ascension dans le milieu artistique parisien où son style virtuose rencontre une adhésion forte dans les cercles officiels. À ce titre, il connaîtra une intense activité de décorateur auprès de la grande aristocratie parisienne. L’hôtel particulier d’Henri Barré n’était pas inconnu pour Faustin Besson. Très proche des frères Barré, le plafond du salon de l’hôtel particulier, représentant Vénus et l’Amour, ainsi que le décor de la salle à manger, sont des œuvres issues de ses multiples talents. Issus de collections privées, venez découvrir des œuvres de Faustin Besson et des objets phares de sa période. Cette présentation a été réalisée en partenariat avec la SHAAPT et avec la participation de Guillaume Dollinger et Alexandre Fléveau, artistes plasticiens et scénographes.

Gratuit. Visite guidée : 5 personnes max, 45 minutes environ. Réservation obligatoire par téléphone ou sur le site internet.

Musée Henri-Barré 7, rue Marie-de-la-Tour-d'Auvergne 79100 Thouars Thouars Deux-Sèvres

