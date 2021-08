Thouars Musée Henri-Barré Deux-Sèvres, Thouars Visite du musée et découverte de l’exposition “Du cabinet de collectionneurs au musée, 1920-2020” Musée Henri-Barré Thouars Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

### Venez découvrir les collections constituées depuis le XIXe siècle, dignes d’un cabinet de curiosités, ainsi que des oeuvres inédites issues des réserves du musée ! Le musée Henri-Barré fête ses 100 ans + 1! Construit en 1862, l’hôtel particulier d’Henri-Barré vous dévoile son architecture unique et vous plonge dans son atmosphère feutrée. Médecins, architectes, artistes talentueux, Henri Barré et son frère Gustave étaient de grands érudits collectionneurs d’objets d’art. Cette fratrie permit l’ouverture de ce musée municipal il y a maintenant 100 ans. Le musée vous révèle ses mystères ! Vous découvrirez les collections constituées depuis le XIXe siècle, avec des œuvres inédites issues de nos réserves.

Gratuit. Visite guidée : 5 personnes max, 45 minutes environ. Réservation obligatoire par téléphone ou sur le site internet.

Musée Henri-Barré 7, rue Marie-de-la-Tour-d'Auvergne 79100 Thouars Thouars Deux-Sèvres

