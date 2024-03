Visite du musée et de la Maison du Dr Sentex Place du Tour du Sol Saint-Sever, mardi 23 avril 2024.

La visite commence au musée d’art et d’histoire du Cap de Gascogne pour comprendre l’histoire de la villa gallo-romaine du Gleyzia. Vous pousserez ensuite la porte de la Maison Sentex, pour découvrir son pavement de mosaïques antiques et sa superbe collection de faïences, de Samadet notamment.

Sur réservation 10 personnes maximum.

Rdv au Musée 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-23 15:00:00

fin : 2024-04-23

Place du Tour du Sol Office de Tourisme Landes-Chalosse

Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@landes-chalosse.com

