Visite du musée et accès à la carrière 2021-09-18 – 2021-09-19

Échassières Allier EUR 2 2 Visite du musée et découverte du « patrimoine géologique » local, avec un accès exceptionnel à la carrière des kaolins de Beauvoir.

En partenariat avec la Société des Kaolins de Beauvoir (Imérys).

Une occasion unique de découvrir le sous sol de la bosse. wolframines@ccspsl.fr +33 4 70 90 44 99 http://musee-wolframines.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-28 par

