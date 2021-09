Bordeaux Musée du Vin et du Négoce Bordeaux, Gironde Visite du Musée du Vin et du Négoce en Langue de Signes Française Musée du Vin et du Négoce Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Visite du Musée du Vin et du Négoce en Langue de Signes Française Musée du Vin et du Négoce, 19 septembre 2021, Bordeaux. Visite du Musée du Vin et du Négoce en Langue de Signes Française

Musée du Vin et du Négoce, le dimanche 19 septembre à 11:00

### Le Musée du Vin et du Négoce vous propose une visite guidée du musée pour les personnes sourdes et malentendantes suivi d’une dégustation. Accompagnés d’un guide-interprète, venez visiter les caves voûtées où s’organise la collection permanente du musée, vous permettant de découvrir l’histoire du commerce du vin, le travail des tonneliers et l’élevage du vin en barriques dans la tradition des négociants-éleveurs du XIXe siècle. A la fin de la visite, un moment de convivialité est proposé autour d’une dégustation de vins ou boissons sans alcool.

Entrée libre. Réservation obligatoire. Nombre de places limité.

Le Musée du Vin et du Négoce vous propose une visite guidée du musée pour les personnes sourdes et malentendantes suivi d’une dégustation. Musée du Vin et du Négoce 41 rue Borie, 33000 Bordeaux Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Musée du Vin et du Négoce Adresse 41 rue Borie, 33000 Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Musée du Vin et du Négoce Bordeaux