Nuit des musées Visite du Musée du Vêtement Provençal Musée du vêtement provençal Samedi 14 mai, 20h00 Entrée libre

Découvrir le costume provençal

**Musée du Vêtement Provençal**

Ce musée est situé dans un ancien moulin à huile construit en 1772. Il cessa toute activité après le terrible gel de 1956, qui anéantit ainsi une grande partie des oliviers de la région.

Plus de 200 vêtements de femmes, d’hommes, d’enfants et accessoires de la vie quotidienne composent l’exposition permanente.

La collection couvre la période de 1800 à 1915, période fatale au vêtement provençal remplacé par la mode parisienne.

L’architecture intérieure du « moulin à sang », (moulin dont les meules pouvaient être tournées autant par les hommes que par les animaux), ses six voûtes de presse, sa cuisine typiquement provençale avec son potager (cuisinière), ainsi que de très belles pièces d’indiennes, la robe de mariée qui en Provence avant 1850 n’était pas blanche mais de couleur verte-olive, sauront vous conter les belles traditions de notre région.

Vistes guidées

accès par A57 Toulon/Nice – sortie La Farlède

http://www.solliesville.fr

access by A57 Toulon/Nice – exit La Farlède Free entry Saturday 14 May, 20:00

This museum is located in an old oil mill called «blood mill» built in the eighteenth century. More than 200 clothes, feminine, masculine, children’s and everyday accessories are presented. The exhibition evokes the ways to dress in lower Provence and in particular in a rural world from the early 11th century to the first years of the 20th century.

Museo de la Ropa Provenzal

Este museo está situado en un antiguo molino de aceite construido en 1772. Cesó toda actividad después de la terrible congelación de 1956, que destruyó gran parte de los olivos de la región.

Más de 200 prendas de vestir de mujeres, hombres, niños y accesorios de la vida cotidiana componen la exposición permanente. La colección abarca el período de 1800 a 1915, período fatal en el vestido provenzal reemplazado por la moda parisina.

La arquitectura interior del «molino de sangre», (molino cuyos muelas podían ser girados tanto por los hombres como por los animales), sus seis bóvedas de prensa, su cocina típicamente provenzal con su huerto (cocina), así como hermosas piezas de indios, el vestido de novia que en Provenza antes de 1850 no era blanco pero de color verde oliva, sabrán contarle las hermosas tradiciones de nuestra región.

Vistes guiados

Entrada libre Sábado 14 mayo, 20:00

3 rue de la Marseillaise, Solliès-Ville, Var, Provence-Alpes-Côte d’azur 83210 Solliès-Ville Provence-Alpes-Côte d’Azur