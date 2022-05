Visite du Musée du Vêtement Provençal Musée du vêtement provençal Solliès-Ville Catégories d’évènement: Solliès-Ville

Var

Visite du Musée du Vêtement Provençal Musée du vêtement provençal, 14 mai 2022, Solliès-Ville. Visite du Musée du Vêtement Provençal

Musée du vêtement provençal, le samedi 14 mai à 20:00

**Musée du Vêtement Provençal** Ce musée est situé dans un ancien moulin à huile construit en 1772. Il cessa toute activité après le terrible gel de 1956, qui anéantit ainsi une grande partie des oliviers de la région. Plus de 200 vêtements de femmes, d’hommes, d’enfants et accessoires de la vie quotidienne composent l’exposition permanente. La collection couvre la période de 1800 à 1915, période fatale au vêtement provençal remplacé par la mode parisienne. L’architecture intérieure du « moulin à sang », (moulin dont les meules pouvaient être tournées autant par les hommes que par les animaux), ses six voûtes de presse, sa cuisine typiquement provençale avec son potager (cuisinière), ainsi que de très belles pièces d’indiennes, la robe de mariée qui en Provence avant 1850 n’était pas blanche mais de couleur verte-olive, sauront vous conter les belles traditions de notre région. Vistes guidées

Entrée libre

Découvrir le costume provençal Musée du vêtement provençal 3 rue de la Marseillaise, Solliès-Ville, Var, Provence-Alpes-Côte d’azur Solliès-Ville Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Solliès-Ville, Var Autres Lieu Musée du vêtement provençal Adresse 3 rue de la Marseillaise, Solliès-Ville, Var, Provence-Alpes-Côte d'azur Ville Solliès-Ville lieuville Musée du vêtement provençal Solliès-Ville Departement Var

Musée du vêtement provençal Solliès-Ville Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sollies-ville/

Visite du Musée du Vêtement Provençal Musée du vêtement provençal 2022-05-14 was last modified: by Visite du Musée du Vêtement Provençal Musée du vêtement provençal Musée du vêtement provençal 14 mai 2022 Musée du Vêtement Provençal Solliès-Ville Solliès-Ville

Solliès-Ville Var