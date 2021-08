Paris Musée du service de santé des armées au Val-de-Grâce Paris Visite du musée du Service de santé des armées Musée du service de santé des armées au Val-de-Grâce Paris Catégorie d’évènement: Paris

Découvrez l’histoire de la médecine aux armées ! ———————————————— **Fruit de plus de trois siècles d’histoire, le Service de santé des armées s’est toujours distingué par sa capacité d’adaptation, son esprit d’innovation et le dévouement de ses personnels.** Au fil du parcours muséographique, cette mission essentielle de soutien sanitaire des forces armées, depuis la relève des blessés sur les lieux du combat jusqu’à l’évacuation vers les hôpitaux de l’arrière, est présentée à travers des collections d’une grande variété : instruments de chirurgie, uniformes, maquettes, peintures… Différents conflits sont ainsi abordés, des batailles napoléoniennes à la guerre du Golfe, permettant d’appréhender l’évolution de la médecine militaire au fil du temps. Des conférenciers proposeront des points paroles tout au long de la journée dans les différents espaces du parcours de visite. Seront accessibles: – les collections permanentes du musée – les expositions temporaires – les espaces de l’ensemble conventuel de l’ancienne abbaye royale du Val-de-Grâce (cloître et jardins du cloître, salle capitulaire, église du Val-de-Grâce…) _Le port du masque est obligatoire sur l’ensemble du site. Des mesures spécifiques pourront être mises en œuvre à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine en fonction de l’évolution de la situation sanitaire._

Entrée libre et gratuite pour tous

Le musée du Service de santé des armées a pour mission de conserver, d’exposer et de transmettre au grand public les vocations multiples de la médecine aux armées. Musée du service de santé des armées au Val-de-Grâce 1 place Alphonse Laveran 75006 Paris Paris Paris 5e Arrondissement Paris

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T19:00:00

