Musée du quai Branly – Jacques Chirac, le mercredi 13 octobre à 14:00

Des objets les plus anciens, issus des collections royales, aux récentes acquisitions, découvrez l’histoire des collections du musée du quai Branly – Jacques Chirac à travers les œuvres d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques. Le musée du quai Branly – Jacques Chirac propose aux enseignants du premier degré et du second degré une visite guidée gratuite sur la thématique « Histoire des collections » (durée : 1h30).

visite guidée gratuite

Musée du quai Branly – Jacques Chirac 37 quai Branly, 75007 PARIS Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-13T14:00:00 2021-10-13T16:00:00

