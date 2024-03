Visite du musée du patrimoine de Rougnat Rougnat, jeudi 22 août 2024.

Venez visiter notre musée de l’époque 1900 vous plongerez dans la cuisine de vos grands parents avec en situation de la vaisselle, des habits, accessoires et linge.

Sont également présentés des documents de cette époque sur les écoles, sur la guerre de 1939-1945, lettres de poilus.

Le musée se compose également de notre four à pain toujours utilisé pour les fêtes et manifestations de la commune.

Profitez-en par la même occasion pour visiter notre église Saint-Laurent et le patrimoine de notre bourg, vous êtes les bienvenus !

Continuer votre découverte de notre commune et découvrez notre parcours Terra Aventura « Fonty file à travers champs » .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-22 14:00:00

fin : 2024-08-22 18:00:00

Rue de la Poste

Rougnat 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine mairie.rougnat@wanadoo.fr

