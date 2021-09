Lesneven Lesneven Finistère, Lesneven Visite du Musée du Léon Lesneven Lesneven Catégories d’évènement: Finistère

Lesneven

Visite du Musée du Léon Lesneven, 18 septembre 2021, Lesneven. Visite du Musée du Léon 2021-09-18 – 2021-09-19 Place des Trois Piliers Musée du Léon

Lesneven Finistère Le samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 et le dimanche de 14h à 18h. museeduleon@gmail.com +33 2 29 61 13 60 Le samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 et le dimanche de 14h à 18h. dernière mise à jour : 2021-08-30 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Lesneven Autres Lieu Lesneven Adresse Place des Trois Piliers Musée du Léon Ville Lesneven lieuville 48.57136#-4.32297