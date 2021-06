Longjumeau Musée du Docteur Cathelin Essonne, Longjumeau Visite du musée du Docteur Cathelin Musée du Docteur Cathelin Longjumeau Catégories d’évènement: Essonne

Musée d’histoire et d’archéologie, venez découvir le résultat des fouilles archéologiques opérées autour de Longjumeau ! Dans le musée, toutes les époques sont représentées ; vous pourrez ainsi par exemple contempler une ammonite du jurassique moyen, des bois fossilisés du pléistocène, une hache en pierre polie du néolithique, une urne funéraire gauloise, une carafe gallo-romaine en verre filé, 3 sarcophages du IIIème et du Vème siècles, une épée en fer mérovingienne. Aussi, vous pourrez découvrir également la collection impressionnante du fondateur de ce musée, le Dr. Cathelin, qui collectionnait des minéraux, des fossiles, des oiseaux et mammifères empaillés, des squelettes d’animaux, une collection de serpents dans le formol…

Entrée libre, fermeture entre 12h00 et 14h00

Musée du Docteur Cathelin 134 rue du Président François-Mitterrand 91160 Longjumeau

