Oise

le samedi 14 mai à 20:00

Le musée du cloître Saint-Corneille est installé dans un site remarquable : l’abbaye Saint-Corneille, berceau de la ville de Compiègne. Extension du musée Antoine Vivenel, il retrace l’histoire de cette abbaye et abrite une collection lapidaire du Moyen Âge et de la Renaissance.

Entrée libre

Visite libre du musée et de la collection lapidaire médiévale et Renaissance. Musée du cloître Saint-Corneille Rue Saint-Corneille, 60200 Compiègne

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T23:55:00

