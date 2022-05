Visite du Musée du Cardinal Verdier, 5 juillet 2022, .

Visite du Musée du Cardinal Verdier

2022-07-05 – 2022-08-30

EUR Nichés dans la crypte de l’église, ce sont les objets, les riches vêtements sacerdotaux, les lettres et documents des moments forts qui ont ponctué la vie de ce cardinal bâtisseur, né petit berger à Lacroix-Barrez, en 1864.

Visite le mardi de 10h00 à 12h00 en juillet et août.

En dehors de ces horaires et toute l’année, sur réservation au 06 82 78 37 39 ou 06 58 13 90 31 : pour les visites en individuel et en groupe.

C’est un petit musée rare, s’adressant à tout public. Pour les plus curieux, ce peut être une véritable découverte du grand homme, qui est à l’origine de la construction de tant d’églises en France : Le Cardinal Verdier, archevêque de Paris.

