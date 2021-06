La Guérinière Musée des traditions de l'île de Noirmoutier La Guérinière, Vendée Visite du Musée des Traditions de l’île de Noirmoutier Musée des traditions de l’île de Noirmoutier La Guérinière Catégories d’évènement: La Guérinière

De passage ou résident sur l’île de Noirmoutier, ne manquez pas de visiter le Musée des Traditions de l’île à La Guérinière, créé en 1973 par Geneviève Coulombeau. Ce voyage dans le passé vous entrainera dans de multiples découvertes sur ce que fut la vie sur l’île : culture de la pomme de terre, récolte du sel, pêche… vous pourrez également admirer les costumes et les coiffes, etc. Vous serez séduits par cette plongée dans le passé, qui vous permettra de découvrir les différents aspects de la vie et de l’histoire des insulaires. Le protocole sanitaire sera adapté selon les règles en vigueur du moment. Ouverture gratuite pour les journées du patrimoine Pénétrez dans l’intimité de l’habitat de nos parents et grands-parents, découvrez leurs coutumes, partagez leurs veillées, leurs repas, leurs croyances, leurs joies et leurs peines… Musée des traditions de l’île de Noirmoutier Place de l’église 85680 La Guérinière La Guérinière Pré Garnier Vendée

