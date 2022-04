Visite du Musée des métiers Musée des métiers Saint-Laurent-de-la-Plaine Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Partez à la découverte des métiers, à travers 12 salles d’expositions : composées d’outils issus des métiers de la pierre, du bois, du métal, de la terre, du textile et du cuir, les collections vous plongent dans l’univers de l’artisanat et du monde rural au début du XXe siècle. Les bâtiments du musée sont eux construits dans le style architectural du XVIIIe siècle avec des charpentes audacieuses, une cour intérieure, des rues pavées et vous invitent à une balade dans un village ancien de l’Anjou.

Tarif réduit de 6€ par personne, gratuit pour les moins de 15 ans

Profitez de la Nuit des musées pour visiter le Musée des métiers à la tombée de la nuit ! Musée des métiers 7 Place Abbé Joseph Moreau, 49290 St-Laurent-de-la-Plaine, Maine-et-Loire, Pays de la Loire, France Saint-Laurent-de-la-Plaine Saint-Laurent-de-la-Plaine Maine-et-Loire

