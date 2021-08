Retournac Musée des manufactures de dentelle Haute-Loire, Retournac Visite du musée des Manufactures de Dentelle et Exposition “Entrelacs” Musée des manufactures de dentelle Retournac Catégories d’évènement: Haute-Loire

Animations autour de l’exposition temporaires “Entrelacs” de Karine Proriol qui travaille avec des cocons de vers à soie. Présentation du petit élevage de vers à soie avec démonstrations de dévidage de cocons et explications sur le cycle de vie de cet étonnant animal. Conférence samedi 18 à 17 h : les créations du fil de soie, une affaire de mouliniers…. présentée par Yves Morel, auteur de l’ouvrage “l’Ardèche et ses fab riques à soie”. Démonstration de dentelles, assistez à la mise en fonctionnement des machines mécaniques. Les amis du musée proposent une initiation à la dentelle aux fuseaux. Présentation de vers à soie. Musée des manufactures de dentelle 14, avenue de la gare, 43130 Retournac Retournac Haute-Loire

