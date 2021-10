Wattrelos Musée des Arts et Traditions Populaires Nord, Wattrelos Visite du Musée des Arts et Traditions Populaires en patois Musée des Arts et Traditions Populaires Wattrelos Catégories d’évènement: Nord

Musée des Arts et Traditions Populaires, le dimanche 21 novembre à 15:00

Le Musée des Arts et Traditions Populaires de Wattrelos vous propose une visite guidée de ses collections en patois. Vous pourrez découvrir un estaminet, un atelier de tisserand à domicile ou encore une classe de l’entre-deux-guerres… Dimanche 21 novembre à 15h00 Tarif : 2 € et gratuit pour les – 12 ans Inscription au 03.20.81.59.50 ou [musee@ville-wattrelos.fr](mailto:musee@ville-wattrelos.fr)

2€ / gratuit pour les moins de 12 ans

Découvrez le musée… autrement Musée des Arts et Traditions Populaires 96 Rue François Meriaux, 59150 Wattrelos Wattrelos Nord

