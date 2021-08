Varennes-Vauzelles Musée le Cinématographe à Varennes-Vauzelles Nièvre, Varennes-Vauzelles Visite du musée des appareils Le cinématographe Pascal Rigaud Musée le Cinématographe à Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles Catégories d’évènement: Nièvre

Un siècle de cinéma réuni sur 500 m² d’expositions d’appareils de cinéma. Une collection de 1 000 appareils et 3 000 films : “Le cinématographe Pascal Rigaud” dans le cadre du réseau de l’Atelier du 7ème Art. Une des plus importantes collection européenne d’appareils de cinéma. Une autre façon de découvrir le cinéma. Pascal Rigaud effectue les visites par groupe de 4 à 10 personnes sur réservation. Site Internet [[http://a7art.fr/musee.html](http://a7art.fr/musee.html)](http://a7art.fr/musee.html)

Gratuit mais sur réservation 48 heures à l’avance

Musée privé “Le cinématographe Pascal Rigaud”, 1 000 appareils de cinéma à Varennes-Vauzelles. Musée le Cinématographe à Varennes-Vauzelles 15 rue de Boulorges 58640 Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles Nièvre

