du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée départemental des Sapeurs-Pompiers de Haute-Savoie

Le musée des Sapeurs-Pompiers de Haute Savoie vous invite à découvrir ses pompes à bras, ses véhicules, ses tenues qui ont marqué l’histoire des Sapeurs-Pompiers de 1900 à nos jours. Ce musée est le témoignage vivant du dévouement et du courage de nos soldats du feu pour qui la devise reste la même quelque soit l’époque : “Sauver ou Périr”. Laissez vous guider au gré de vos envies dans ce voyage à travers les siècles. Laissez parler votre passion, votre plaisir ou votre curiosité et poussez la porte du musée… Découvrez l’histoire du matériel des Sapeurs-Pompiers et celle des sauveteurs de toute la Haute-Savoie, depuis les années 1930 à nos jours: pompes à bras, véhicules, tenues, vidéos … Musée départemental des Sapeurs-Pompiers de Haute-Savoie 217 route du Moulin de la Glacière, Sciez Sciez Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

