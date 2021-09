Visite du musée départemental de la Résistance de Vassieux-en-Vercors Musée départemental de la Résistance du Vercors, 18 septembre 2021, Vassieux-en-Vercors.

### VASSIEUX-EN-VERCORS MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE LA RÉSISTANCE DU VERCORS ———————————————– Au cœur du village de Vassieux, le musée retrace l’histoire du Vercors Résistant, du maquis aux combats de 1944 et l’après-guerre avec la reconstruction, les commémorations… En s’appuyant sur une riche collection d’objets rassemblés par un ancien maquisard et mis en valeur aujourd’hui à travers un parcours de visite vivant. ### ANIMATIONS Samedi et dimanche 10 h-12 h et 14 h-18 h **_-_** **Visite libre du parcours du musée et de l’exposition****_ Routes en guerre !_** Au cœur de cette exposition, un documentaire et une quête mémorielle qui conduisent à interroger la place des routes vertigineuses du Vercors durant la Résistance et plus largement les mobilités en temps de guerre. Samedi et dimanche 11 h et 16 h 30** – **Visite guidée** _**Les coulisses du musée**_ Visite exceptionnelle des réserves pour découvrir les collections non exposées, des objets insolites et évoquer le travail autour de la conservation et de la restauration des collections. Jauge limitée et réservation vivement conseillée. Samedi et dimanche 14h **- Visite guidée** _**Hors les murs**_ Visite du village de Vassieux pour découvrir les traces de son histoire, objets et photos à l’appui. Samedi et dimanche 15h **- Projection du film** _**Au cœur de l’orage**_ **(durée 1h20)** Film majeur de 1948 sur le Vercors-Résistant réalisé par J.-P. Le Chanois à partir d’images filmées au maquis et de reconstitutions. **Renseignements :** Musée départemental de la Résistance du Vercors 40 rue Fourna Le village – 26420 Vassieux-en-Vercors Tél 04 75 48 28 46 – ladrome.fr

Réservation conseillée (jauge limitée). Pass sanitaire exigé.

Musée départemental de la Résistance du Vercors 40, rue du Fourna, 26420 Vassieux-en-Vercors Vassieux-en-Vercors Pot-Graillon Drôme



