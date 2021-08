Bruyères Musée Henri Mathieu - Ancienne Synagogue Bruyères, Vosges Visite du musée dédié aux arts populaires de Lorraine et de France Musée Henri Mathieu – Ancienne Synagogue Bruyères Catégories d’évènement: Bruyères

Vosges

Visite du musée dédié aux arts populaires de Lorraine et de France Musée Henri Mathieu – Ancienne Synagogue, 18 septembre 2021, Bruyères. Visite du musée dédié aux arts populaires de Lorraine et de France

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Henri Mathieu – Ancienne Synagogue

### Découverte et présentation du patrimoine par une sélection d’objets rares et caractéristiques d’un temps passé. Vous apprécierez les collections de dentelles, de faïences et les objets de la vie courante des XIXe et début XXe siècles, sans oublier les tapisseries de Jean Lurçat, natif de Bruyères.

Gratuit. Entrée libre. Les visiteurs seront pris en charge au fur et à mesure de leur arrivée.

Découverte et présentation du patrimoine par une sélection d’objets rares et caractéristiques d’un temps passé. Musée Henri Mathieu – Ancienne Synagogue 3 rue Jean et Simone Lurçat, 88600 Bruyères Bruyères Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bruyères, Vosges Autres Lieu Musée Henri Mathieu - Ancienne Synagogue Adresse 3 rue Jean et Simone Lurçat, 88600 Bruyères Ville Bruyères lieuville Musée Henri Mathieu - Ancienne Synagogue Bruyères