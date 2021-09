Domérat musée de la vigne Allier, Domérat Visite du musée de la vigne musée de la vigne Domérat Catégories d’évènement: Allier

Domérat

Visite du musée de la vigne musée de la vigne, 18 septembre 2021, Domérat. Visite du musée de la vigne

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à musée de la vigne

La vigne est ancrée dans l’histoire locale. Quelques jours par an, l’association tradition du vignoble domératois vous propose des visites du musée de la vigne, afin de découvrir les foudres, le grand pressoir et tout le travail de la vigne à Domérat.

Entrée libre

Visite du musée de la vigne musée de la vigne 03410 La Pérelle Domérat Domérat Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Allier, Domérat Autres Lieu musée de la vigne Adresse 03410 La Pérelle Domérat Ville Domérat lieuville musée de la vigne Domérat