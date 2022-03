Visite du musée de la Résistance et de la Carrière des Fusillés Musée de la Résistance, 14 mai 2022, Châteaubriant.

Pour sa 5ème participation à la Nuit européenne des musées, organisée par le Ministère de la Culture, le Musée de la Résistance de Châteaubriant est ouvert en visite libre le samedi 14 mai 2022 de 14h à 21h et propose des visites guidées. L’entrée et les animations sont gratuites pour tous. Au programme : ● Visite libre de la Carrière des fusillés et du Musée de la Résistance L’ensemble du site sera ouvert en continu et en visite libre de 14h à 21h. A l’étage du musée, vous pourrez découvrir l’exposition temporaire La fin de la guerre, 1944-1945 Sujet : A partir de juin 1944, l’Armée Rouge avance rapidement vers l’Ouest et les Alliées débarquent en France, une victoire est alors espérée en Europe. Cependant, l’Allemagne, même à bout de souffle et prise en tenaille, est loin de capituler. Les nazis s’obstinent. Les convois de déportés se multiplient jusqu’à la fin de l’été. Les combats sont acharnés. Le régime nazi s’effondre en mai 1945. Les Français aspirent à un retour à une vie normale qui se révèlera difficile. ● Visite guidée de la Carrière des fusillés > Parcourez avec une médiatrice culturelle ce lieu historique castelbriantais emblématique de la Seconde Guerre mondiale Dans cette carrière, 27 hommes ont été fusillés le 22 octobre 1941 en représailles à l’exécution du Lieutenant-colonel Karl Hotz à Nantes. Le même jour, 21 autres otages ont été fusillés parmi la liste des 50 noms exigée par les autorités allemandes. Aujourd’hui la Carrière des fusillés, site historique classé, rend hommage à ces martyrs de la première heure. Un parcours mémoriel doté d’une série de 27 stèles met en valeur les portraits de ces hommes morts pour la France. La sculpture d’Antoine Rohal, récemment restaurée, exprime la solidarité et le courage de “Ceux de Châteaubriant”. Inscrite au titre des Monuments Historiques, son piédestal intègre 185 alvéoles contenant de la terre récoltée des lieux de la Résistance et de la Déportation de France et d’Europe. Heure de départ: à 15h et à 18h Lieu de départ : dans la cour extérieure du musée – Durée : 1h ● Visite guidée du Musée de la Résistance > Découvrez avec une médiatrice culturelle la vie quotidienne dans le camp d’internement de Choisel à Châteaubriant Installé à l’entrée du site de la Carrière des fusillés, le Musée de la Résistance expose une importante collection traitant de la Seconde Guerre mondiale. Parmi les pièces présentées, de nombreux objets retracent la vie quotidienne dans les camps d’internement. Principalement utilisés ou fabriqués par ces hommes et femmes, ils sont les témoins de cette histoire. Malgré les conditions difficiles, les internés politiques unis poursuivent leurs activités afin de rester des hommes dignes et libres. Heure de départ: à 16h et à 19h Lieu de départ : dans la salle d’accueil (rez-de-chaussée uniquement) – Durée : 40 min

Situé sur le site de la Sablière, le musée propose une exposition permanente sur les otages fusillés le 22 octobre 1941, dont Guy Moquet.

