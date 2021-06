Wambrechies Musée de la poupée et du jouet ancien Nord, Wambrechies Visite du Musée de la poupée et du jouet ancien Musée de la poupée et du jouet ancien Wambrechies Catégories d’évènement: Nord

Installé au Château de Robersart à Wambrechies au bord de la Deûle depuis 1998, le musée met en scène une collection de jouets anciens riche et unique au Nord de Paris. Dans ce cadre exceptionnel, notre activité dépasse la simple présentation d’une collection, il s’agit aussi de la sauvegarde de notre patrimoine. Les visiteurs se promènent à travers un siècle d’histoire de poupées et de jouets. Ici, les jouets reprennent âme et vie en respectant les échelles, les matières et les époques dans des scénographies originales. Le goût de la mise en scène, telle est notre empreinte qui s’attache à promener le visiteur de la fin du XIXèS aux années 60, mariant le charme désuet et délicat des poupées en porcelaine à l’ambiance très sixties des premières Barbies, empruntant le trajet suivi par les trains électriques ou les voitures Citroën. Exposition thématique 14-18 « LE JOUET S’EN VA-T-EN GUERRE » labellisée « Centenaire de la Guerre 14-18 ». Des scénographies de jouets anciens pour découvrir la guerre totale sur terre, sur mer et dans les airs : de l’attentat contre l’Archiduc François-Ferdinand à Sarajevo le 28 juin 1914 à la signature de l’Armistice au wagon de Rethondes le 11 novembre 1918, en passant par la Belle Epoque avant le cauchemar, les enfants jouent à la guerre, l’Alsace et la Lorraine, la mobilisation en août 1914, les taxis de la Marne, les fraternisations à Frelinghien à Noël 1914, la tenue bleu horizon, les tranchées, la bataille des Dardanelles, Verdun, la Voie Sacrée, les blockhaus, les chars anglais à Cambrai, le char français FT17, le Baron Von Richthofen, la vie à l’arrière… Jeux flamands en utilisation libre dans le musée. Accès handicapés.

Demi-tarif : 2€/adulte, 1€/enfant+4ans, gratuit enfant-4ans

Dans le cadre exceptionnel du château de Robersart, les visiteurs se promènent à travers un siècle d’histoire de poupées et de jouets anciens. Musée de la poupée et du jouet ancien Château de Robersart, avenue de Robersart – 59118 Wambrechies Wambrechies Nord

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T18:00:00

