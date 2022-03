Visite du musée de la Moselle en 1939-45 Musée de la Moselle 1939-45 Hagondange Catégories d’évènement: Hagondange

Le 18 septembre, le nouveau Musée de la Moselle en 1939-45 a été inauguré dans un espace plus grand permettant une meilleure visibilité aux collections exceptionnelles réunies depuis plus de 30 ans avec de nouveaux objets prêtés : monument allemand de 1940, objets d’Oradour, fichier DVG, canon de la Flak… Un musée unique pour une Histoire particulière.

Un nouveau musée avec de nouveaux objets et une nouvelle muséographie sur la vie des Mosellans annexés par l’Allemagne nazie. Musée de la Moselle 1939-45 2 rue des Artisans 57300 hagondange Hagondange Moselle

