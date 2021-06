Hagondange Musée de la Moselle 1939-45 Hagondange, Moselle Visite du Musée de la Moselle en 1939-45 Musée de la Moselle 1939-45 Hagondange Catégories d’évènement: Hagondange

Musée de la Moselle 1939-45, le samedi 3 juillet à 18:00

Déambulez à travers les objets spécifiques de la Moselle annexée en 1940-45, accompagnés de passionnés qui répondront à vos questions. Possibilité d’achat de livres d’occasion, vieux papiers, photos, cartes postales…

30 personnes maximum en simultané. Prévoir au minimum 1h30 de visite. Masque obligatoire. Sens de visite à respecter.

Une dernière occasion de (re)découvrir sur son site actuel, l’Histoire particulière de la Moselle annexée par l’Allemagne nazie, avant déménagement. Musée de la Moselle 1939-45 11, rue du docteur Viville 57300 Hagondange Hagondange Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T18:00:00 2021-07-03T23:59:00

