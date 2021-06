Blanzy Musée de la mine de Blanzy Blanzy, Saône-et-Loire Visite du Musée de la Mine Musée de la mine de Blanzy Blanzy Catégories d’évènement: Blanzy

Musée de la mine de Blanzy, le samedi 3 juillet à 14:30

_**Découvrez…**_ L’univers et les conditions de vie des mineurs au sein du musée de la mine de Blanzy ainsi que les technologies utilisées. **_Voyagez…_**_ Entre le XIXème et le XXème siècles en suivant l’évolution des techniques d’exploitation, avec notamment le chevalement en état de marche. **_Ressentez…_**_ L’atmosphère du “Fond” en parcourant les 200 m de galeries souterraines. Plongeons ensemble dans l’univers de la mine ! Labellisé “Musée de France”, “Aventures Mômes” et disposant d’une étoile au guide “Michelin Voyage”. Le musée de la mine vous accueille pour une expérience atypique et unique ! Au cœur de l’unique musée de mine en état de marche en France, c’est alors que vous traverserez les époques et découvrirez l’univers de la mine dans une visite guidée (souvent par un ancien mineur) de 2h.

Réservation obligatoire : 03.85.68.22.85

Musée de la mine de Blanzy 34 rue du Bois Clair 71450 Blanzy

2021-07-03T14:30:00 2021-07-03T21:00:00

