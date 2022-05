Visite du musée de la géologie et de la terre

2022-07-06 – 2022-08-31 EUR Visite du musée de la géologie et de la terre Découvrez les richesses de notre territoire (roches, cristaux, fossiles) à travers la visite du musée à Sentheim. Tarifs : 3 € / Adulte – Gratuit pour les enfants de moins de 14 ans

