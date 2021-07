Tulette Musée de la figurine Paul Cibert Drôme, Tulette Visite du musée de la figurine Paul Cibert Musée de la figurine Paul Cibert Tulette Catégories d’évènement: Drôme

Exposition de dioramas (2 400 figurines environ) représentant quelques batailles napoléoniennes, réalisés par Jean-Pascal SOTGIU dit « le grognard de l’empereur » – figurines – bustes – tableaux – vaisselle, etc…

Entrée adulte 2.50 €

Exposition temporaire bi-centenaire mort de Napoléon

