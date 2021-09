Randan Domaine royal de Randan Puy-de-Dôme, Randan Visite du Musée de la Chasse du Domaine Royal de Randan (collection d’animaux naturalisés du duc de Montpensier). Domaine royal de Randan Randan Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Randan

Visite du Musée de la Chasse du Domaine Royal de Randan (collection d’animaux naturalisés du duc de Montpensier). Domaine royal de Randan, 18 septembre 2021, Randan. Visite du Musée de la Chasse du Domaine Royal de Randan (collection d’animaux naturalisés du duc de Montpensier).

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Domaine royal de Randan

« Musée de la Chasse ». Partez à la découverte de la collection d’animaux naturalisés du duc de Montpensier. Départ toutes les 30 minutes. Dernier départ à 12h. « Musée de la Chasse ». Partez à la découverte de la collection d’animaux naturalisés du duc de Montpensier. Départ toutes les 30 minutes. Dernier départ à 12h. Domaine royal de Randan Place Adélaïde d’Orléans, 63310 Randan, Puy-de-Dome, Auvergne Rhône-Alpes Randan Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme, Randan Autres Lieu Domaine royal de Randan Adresse Place Adélaïde d'Orléans, 63310 Randan, Puy-de-Dome, Auvergne Rhône-Alpes Ville Randan lieuville Domaine royal de Randan Randan