Fessy Musée de Fessy Fessy, Haute-Savoie Visite du Musée d’Art et de folklore régional Musée de Fessy Fessy Catégories d’évènement: Fessy

Haute-Savoie

Visite du Musée d’Art et de folklore régional Musée de Fessy, 18 septembre 2021, Fessy. Visite du Musée d’Art et de folklore régional

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée de Fessy

Ancien corps de ferme familial du XVIIIe siècle, il abrite la plus importante collection d’objets du monde rural de Haute-Savoie rassemblée par Bernard Lacroix. Les enfants pourront replonger, le temps d’un instant, dans la classe d’antan. L’association Museam de Fessy ouvre et anime le musée paysan et son jardin de sculptures de 11 h à 18 h. Une classe d’antan pour les enfants sera également proposée ainsi qu’une buvette pour tous. Musée de Fessy Rue de l’église 74890 Fessy Fessy Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Fessy, Haute-Savoie Autres Lieu Musée de Fessy Adresse Rue de l'église 74890 Fessy Ville Fessy lieuville Musée de Fessy Fessy