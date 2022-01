Visite du musée Cernuschi en musique par Renaud Brizard et Thanh-Tram Journet-Nguyen Musée Cernuschi – musée des arts de l’Asie de la Ville de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Dans le cadre du partenariat entre la Médiathèque musicale de Paris et le musée Cernuschi. La Médiathèque musicale de Paris invite Renaud Brizard, ethnomusicologue à fouiller dans ses collections afin d’illustrer les œuvres du musée Cernuschi. Le dimanche 10 avril à 14h30 ou 16h en compagnie de Tranh-Trâm Journet, conférencière au musée Cernuschi, ils vous proposeront un parcours à deux voix pour une découverte musicale des collections permanentes du musée. une approche originale et à découvrir en famille ! Renaud Brizard est ethnomusicologue, journaliste musical et DJ. Depuis septembre 2020, il est l’auteur et l’animateur de Faya, le podcast musical qui explore tous les genres qui font danser la planète. Il est aussi le programmateur musical de la webradio Nique – la radio. Il couvre l’actualité du rap et des musiques électroniques en Afrique pour différents médias (Pan African Music, Tsugi). Depuis 2012, il collabore avec le musée du quai Branly – Jacques Chirac et met en place des formats de médiation autour de la musique (festivals, conférences, visites). Il contribue à des missions de mise en valeur d’archives sonores au Centre de recherche en ethnomusicologie (CREM-CNRS). Musée Cernuschi – musée des arts de l’Asie de la Ville de Paris 7 avenue Velasquez Paris 75008 Contact : 01 55 80 75 30 mmp@paris.fr https://mediathequemusicaledeparis.wordpress.com/ https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris https://twitter.com/MmpParis Concert;Théâtre;Danse;None;Peinture

